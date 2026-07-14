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Калужские новости

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В Обнинске водитель иномарки сбил подростка на электроскутере

В Обнинске водитель иномарки сбил подростка на электроскутере

17-летний парень на электроскутере пострадал в ДТП с автомобилем Nissan Note, водитель которого не уступил дорогу при разворотеВ 12:10 на перекрестке у дома №121 по проспекту Ленина в Обнинске автомобиль столкнулся с 17-летним парнем на электроскутере.

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