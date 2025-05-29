«Почему бы и нет?»: Квят рассказал о дальнейших карьерных планах

Formula EРоссийско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, не исключил своего перехода в чемпионат мира по гонкам электромобилей Формула Е.