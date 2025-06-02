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Зеленский раскрыл деталь атаки на российские аэродромы

Зеленский раскрыл деталь атаки на российские аэродромы

Украинские агенты готовили атаку на российские аэродромы находясь на территории России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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