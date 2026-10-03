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Два беспилотных гоночных болида столкнулись на скорости 250 км/ч — так и было задумано

Два беспилотных гоночных болида столкнулись на скорости 250 км/ч — так и было задумано

На трассе «Имола» машина потеряла все датчики и экстренно затормозила, а у идущей следом не хватило времени уклониться На легендарной итальянской трассе «Имола» два беспилотных гоночных болида столкнулись в скоростной связке поворотов Rivazza — скорость в момент удара достигала 155 миль в час (около 250 км/ч).

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