Два беспилотных гоночных болида столкнулись на скорости 250 км/ч — так и было задумано

На трассе «Имола» машина потеряла все датчики и экстренно затормозила, а у идущей следом не хватило времени уклониться На легендарной итальянской трассе «Имола» два беспилотных гоночных болида столкнулись в скоростной связке поворотов Rivazza — скорость в момент удара достигала 155 миль в час (около 250 км/ч).