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  • Александр
    у этого афтора и его протеже вместо головы и мозгов маленький писюн торчит!!!Даня Милохин хоче...
  • Владимир Лев
    Да не надо нам этих тварей ближайшие 100 лет.Даня Милохин хоче...
  • Ильдус Мамлеев
    Там они и сдохнут только и всего им уже не привыкать это делать!Крупные силы ВСУ ...

Крупные силы ВСУ заметили в районе Кинбурнской косы в Черном море: новости СВО на утро 25 августа

Крупные силы ВСУ заметили в районе Кинбурнской косы в Черном море: новости СВО на утро 25 августа

На этом фоне Апти Алаудинов рассказал, чем закончился курская авантюра для ВСУ. В районе Кинбурнской косы в Черном море заметили крупные силы ВСУ Возле Кинбурнской косы в Черном море замечено значительное движение сил украинской армии.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Там они и сдохнут только и всего им уже не привыкать это делать!
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