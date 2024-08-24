Крупные силы ВСУ заметили в районе Кинбурнской косы в Черном море: новости СВО на утро 25 августа

На этом фоне Апти Алаудинов рассказал, чем закончился курская авантюра для ВСУ. В районе Кинбурнской косы в Черном море заметили крупные силы ВСУ Возле Кинбурнской косы в Черном море замечено значительное движение сил украинской армии.
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