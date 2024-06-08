Глава "Роснефти" Сечин: США создают барьеры для распространения технологий

Усилия США по поддержанию собственной технологической гегемонии дорого обходятся и их союзникам, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий.
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