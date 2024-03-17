Новый трейлер хоррора Stasis: Bone Totem раскрыл дату выхода на консолях Stasis: Bone Totem в...

Новый трейлер хоррора Stasis: Bone Totem раскрыл дату выхода на консоляхStasis: Bone Totem вот-вот появится на консолях: новый трейлер сообщил дату выхода приключенческого хоррора от студии The Brotherhood на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, назначенную на 28 марта 2024 года, то есть уже совсем скоро.