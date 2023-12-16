В Германии призвали военный флот к защите Красного моря

Военный флот Германии должен принимать участие в защите морских торговых путей в Красном море. Такое заявление на фоне нападения на судно, которое принадлежало компании из ФРГ, сделала глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
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