В Германии призвали военный флот к защите Красного моря

Военный флот Германии должен принимать участие в защите морских торговых путей в Красном море. Такое заявление на фоне нападения на судно, которое принадлежало компании из ФРГ, сделала глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.