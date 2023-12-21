Полиция Праги раскрыла подробности стрельбы в Карловом университете

Пражская полиция сообщила подробности произошедшей стрельбы в Карловом университете. По информации ее главы Мартина Вондрашека, устроивший стрельбу вдохновлялся примерами из схожих зарубежных инцидентов, свое преступление он тщательно планировал.
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