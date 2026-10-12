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Наука и Техника

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Остановка дата-центра Яндекса во Владимире: что известно о масштабе инфраструктуры и возможных последствиях

Остановка дата-центра Яндекса во Владимире: что известно о масштабе инфраструктуры и возможных последствиях

Когда крупная технологическая площадка внезапно прекращает работу, последствия редко ограничиваются простым сообщением в новостной ленте.

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