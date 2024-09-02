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Председатель Заксобрания поздравил учителей и школьников с Днем знаний

Председатель Заксобрания поздравил учителей и школьников с Днем знаний

«Для развития нашей страны очень важно хорошее, качественное образование», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, поздравляя с Днем знаний школьников и педагогов Искитимского района.

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