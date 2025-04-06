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Царьград

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Минирование школы в Сухуми: эвакуация и перенос олимпиады по математике

Минирование школы в Сухуми: эвакуация и перенос олимпиады по математике

В Сухуми сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о минировании третьей школы, где должен был пройти финальный этап республиканской олимпиады по математике.

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