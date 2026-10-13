US Treasuries Extend Sell-Off as 10-Year Yields Push Above 5% 10-Year T-Note Futures CBOT_DL:ZN1! ew-forecast US Treasuries continue to face significant selling pressure, with the downside move accelerating after the break below triangle support around 109, a level we highlighted several weeks ago.
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