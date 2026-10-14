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Царьград

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В Нижнем Новгороде осудили похитивших 14 млн рублей на «городовых»

В Нижнем Новгороде осудили похитивших 14 млн рублей на «городовых»

Нижегородский районный суд приговорил бывшего руководителя АНО «Горький» Глеба Коновалова к 4,5 года, а главу ЧОП «Боец» Евгения Пономарева — к 4 годам колонии общего режима за хищение почти 14 млн руб.

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