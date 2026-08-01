Стрельба по подросткам в Калуге дошла до главы Следственного комитета

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись конфликта между мужчиной и подростками на питбайках.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после инцидента с применением оружия в Калуге.
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