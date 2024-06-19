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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Шубенков: «Спасибо тем, кто проводит такие турниры, как Игры БРИКС, другие старты. Это дает нам возможность продолжать заниматься любимым делом»

Турнир проходит в Казани. Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами. – С учетом бана и невозможности участвовать на Олимпиаде и чемпионатах мира как в последние два года находите мотивацию для продолжения выступлений? – Мотивация у меня остается.

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