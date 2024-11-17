«Интернет-подружка из Канады». В США не верят, что Россия нашла покупателя Су-57

Су-576920 прочтений 3 дня назад Покупателем российского истребителя пятого поколения Су-57 может быть аналог мнимой «интернет-подружки из Канады», сообщил обозреватель издания The National Interest Питер Сичиу.
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