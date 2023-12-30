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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Профсоюз футболистов Англии допускает обращение в суд из-за растущего числа матчей: «Футбольные власти создают больше турниров, чтобы заработать в ущерб игрокам»

Профсоюз футболистов Англии допускает обращение в суд из-за растущего числа матчей: «Футбольные власти создают больше турниров, чтобы заработать в ущерб игрокам»

Ранее стало известно, что в 2025 году чемпионат мира среди клубов будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов.

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