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Финансист Бабин посоветовал россиянам инвестировать в разгар энергокризиса в доллар

Финансист Бабин посоветовал россиянам инвестировать в разгар энергокризиса в доллар

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В разгар энергокризиса лучше остальных валют, в том числе и сырьевых, выглядит доллар США, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

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