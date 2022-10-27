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Небензя: реакция США говорит о справедливости российских обвинений по биолабораториям

Небензя: реакция США говорит о справедливости российских обвинений по биолабораториям

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал нежелание Соединенных Штатов реагировать на запросы по поводу биологических лабораторий на территории Украины.

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