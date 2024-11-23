Пенсионерка погибла под колесами «Нивы» в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло утром 23 ноября на улице Кропоткина. По информации ГАИ по Новосибирской области, 67-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №130/5, но не удостоверилась в безопасности движения.