Пенсионерка погибла под колесами «Нивы» в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло утром 23 ноября на улице Кропоткина. По информации ГАИ по Новосибирской области, 67-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №130/5, но не удостоверилась в безопасности движения.
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