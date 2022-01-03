Модники и модницы в метро (30 фото)

Очередная виртуальная прогулка по российскому метрополитену, которая познакомит вас с пассажирами, отличающимися неординарным вкусом и чувством стиля! Очередная порция фото-приколов на нашем сайте для хорошего настроения !!! Ссылка на первоисточник.