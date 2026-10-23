ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) не сможет полностью оправиться от рака желудка четвертой стадии, но терапия может продлить ей жизнь.
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