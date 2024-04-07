CNN: ГУР Украины угрожает расширить географию ударов по нефтезаводам России

Украинская разведка планирует и дальше атаковать НПЗ на территории России, так как считает их "естественными" целямиУкраина хотела бы наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России с более широкой географией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии