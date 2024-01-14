Shot: молодая девушка взяла у пенсионера из Подмосковья 2,4 млн рублей и пропала

Откуда у якобы нищего, пенсионера 2.4 миллиона рублей для отдыха с юной девой ??? А у другого старца и тоже " нищего" пенсионера более 2-х миллионов для прекрасной юной обольстительницы??? Выходит, что некоторые российские пенсионеры не такие уж и нищие, как их любят живописать СМИ.....

П

Петр

Ага... нищие пенсионеры в РФ это - "так", а жидобандеровцы у них не мл-оны выдуривают, а десятки млрядов в год.... -инфа от МВД публикуется каждый год. И этот процесс не прекращается. Спасибо КПСС -- всю страну в идиотах почти столетие держали, а теперь они ссср-овцы своими дурными советскими мозгами кормят своих убийц-жидобандеровцев. СЛАВА КПСС ...наплодили идитов.