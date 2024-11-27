Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
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На чьих ошибках учится правительство России?

На чьих ошибках учится правительство России?

Трудовые мигранты. Фото: Виталий Аньков / Sputnik Народная мудрость «умные учатся на чужих ошибках, дураки — на своих» сегодня кажется недостаточно полной.

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