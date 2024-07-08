В России хотят ввести льготу на поступление в вуз для детей сотрудников ФСИН

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила расширение права на преимущественное поступление в вуз для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), отслуживших более 20 лет.
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