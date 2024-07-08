Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Да уже в Питере сем видел идущую маманку с дитятами в парандже из которой через щель только глазки зыркают!....Муфтият Дагестана...
  • Svetlana Kuzmina
    К сожалению, в Демпартии США других нет. У демократов США теперь главный лозунг  это "Все сумасшедшие США - объединяй...Politico: Клинтон...
  • Янина Митусова
    Не дай Бог! Она же сумашедшая!!!Politico: Клинтон...

В России хотят ввести льготу на поступление в вуз для детей сотрудников ФСИН

В России хотят ввести льготу на поступление в вуз для детей сотрудников ФСИН

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила расширение права на преимущественное поступление в вуз для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), отслуживших более 20 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх