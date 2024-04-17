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Позитив для оптимистов

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«Партия ухилянтов» стала неожиданной оппозицией Зеленскому

«Партия ухилянтов» стала неожиданной оппозицией Зеленскому

Эксперты оценили потенциал украинской «партии ухилянтов» @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Среди украинцев стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов».

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