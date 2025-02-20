The Spectator: Зеленский потребовал от Сырского еще один удар под Суджей, чтобы ему легче было торговаться

Генштаб ВСУ собирает резервы по всему фронту Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Владимир Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Guardian о том, что собирается предложить России «обмен территориями».
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