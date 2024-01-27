Politico: ЕС может рассмотреть реальный вариант лишения Венгрии права голоса

В том случае, если Венгрия в рамках саммита Евросоюза по Украине, который запланирован на февраль, вновь примет решение о наложении вето на предоставление Киеву €50 млрд, государства ЕС могут начать размышлять над «реальным вариантом» лишения Будапешта права голоса.