Карта бросков и лента событий матча появились в текстовых трансляциях на сайте КХЛ

«В текстовых трансляциях матчей на сайте text.khl.ru для пользователей стали доступны карта бросков и лента событий, включающая все регистрируемые события во время матча», – говорится в сообщении пресс-службы Фонбет Чемпионата КХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии