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Израиль начал проведение «ограниченных наземных рейдов» против «Хизбаллы», перейдя ливанскую границу

Израиль начал проведение «ограниченных наземных рейдов» против «Хизбаллы», перейдя ливанскую границу

Израиль начал наземную операцию против ливанского шиитского движения «Хизбалла», вторгнувшись на территорию южного Ливана.

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