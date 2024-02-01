Сын Героя СССР лётчика Маресьева назвал дуростью слова правнучки Чкалова о РФ

Сын советского летчика Алексея Маресьева Виктор в своем интервью ИА Regnum заявил, что высказывания правнучки известного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой не имеют никакого отношения к свободе слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии