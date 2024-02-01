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Сын Героя СССР лётчика Маресьева назвал дуростью слова правнучки Чкалова о РФ

Сын Героя СССР лётчика Маресьева назвал дуростью слова правнучки Чкалова о РФ

Сын советского летчика Алексея Маресьева Виктор в своем интервью ИА Regnum заявил, что высказывания правнучки известного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой не имеют никакого отношения к свободе слова.

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ек
евгения кузина
Какая мразь!
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