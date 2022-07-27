15 фото, которые могут вызвать мегалофобию - боязнь чего-то большого

Мегалофобия - это боязнь больших предметов, будь то огромный дом, дамба или кит. И если чисто теоретически кажется, что это не может нас напугать, то увидев фото в сравнении с человеком или с определенного ракурса, вот тогда чувствуешь эффект.
Мегалофобия - это боязнь больших предметов, будь то огромный дом, дамба или кит. И если чисто теоретически кажется, что это не может нас напугать, то увидев фото в сравнении с человеком или с определенного ракурса, вот тогда чувствуешь эффект.
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