По 7 700 рублей "автоматом" закинут на карты миллионов россиян с 14 ноября

Миллионам россиян рассказали о выплате в 7 700 рублей. Уже с 14 ноября у граждан появится возможность получить автоматически положенные деньги в качестве финансовой поддержки от государства, о чем рассказали специалисты Пенсионного фонда РФ.
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