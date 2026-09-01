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Царьград

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Долг Украины достиг $6,7 тыс. на человека к 31 июля 2026 года

Долг Украины достиг $6,7 тыс. на человека к 31 июля 2026 года

Внешний долг Украины к 31 июля 2026 года составил $167,76 млрд, что означает $6710 на каждого жителя.

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