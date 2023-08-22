БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российский государственный флаг

Российский государственный флаг

Древний государственный флаг Бело-сине-красный флаг является древним государственным флагом Российского государства.

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Комментарии
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Traveller
Для антисоветчика-афтыря, в качестве просвещения немного об истории. Свастика - древнейший религиозный символ. Он и сейчас широко распространён во всех восточно-азиатских странах. Даже пол таможни в Сиднее разукрашен свастикой. Но потом пришли фашисты и ... Афтырь осмелится сейчас оправдать нанесение свастики куда-либо и на что-либо в России? 👹 Так что не надо уж так нервничать, голубчик! Власовцы и есть власовцы. А уж &quot;день флага&quot; придуман как раз под дату, когда ельциноиды &quot;победили&quot; людей, которе пытались СОХРАНИТЬ ВЕЛИКУЮ СТРАНУ СССР!!! Ну а затем пошли плясать пляски собачаки и бурбулисы, авены и фридманы. Пошли переименования городов и улиц (Украина - АУ!!!), пошли сносы памятников (Украина - трижды АУ!!!).
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