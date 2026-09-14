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Аргументы недели

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Клиенты провайдера SkyNet сообщают о сбоях в работе Интернета в Петербурге

Клиенты провайдера SkyNet сообщают о сбоях в работе Интернета в Петербурге

В работе провайдера SkyNet возникли перебои с домашним интернетом в ночь на понедельник. Причины сбоя и сроки восстановления пока не уточняются.

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