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Пункт-А

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Более 270 тысяч астраханцев уже проголосовали на выборах

Более 270 тысяч астраханцев уже проголосовали на выборах

По данным на 15:00 19 сентября на территории региона в выборах приняли участие 270 854 человек, что составляет 38,62 % от общей численности астраханцев, включенных в списки избирателей.

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