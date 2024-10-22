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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стала известна цена портативной игровой консоли AYN Odin2 Portal на базе Android Компа...

Стала известна цена портативной игровой консоли AYN Odin2 Portal на базе Android Компа...

Стала известна цена портативной игровой консоли AYN Odin2 Portal на базе AndroidКомпания AYN раскрыла стоимость и дату начала продаж недавно анонсированной портативной игровой консоли Odin2 Portal, которая оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором емкостью 6600 мАч и AMOLED-дисплеем диагональю 7 дюймов с частотой обновления 120 Гц.

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