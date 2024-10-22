Стала известна цена портативной игровой консоли AYN Odin2 Portal на базе Android Компа...

Стала известна цена портативной игровой консоли AYN Odin2 Portal на базе AndroidКомпания AYN раскрыла стоимость и дату начала продаж недавно анонсированной портативной игровой консоли Odin2 Portal, которая оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором емкостью 6600 мАч и AMOLED-дисплеем диагональю 7 дюймов с частотой обновления 120 Гц.