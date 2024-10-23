В список приоритетов Петербурга добавили развитие искусственного интеллекта

Законодательное собрание приняло инициативу в третьем чтении В Петербурге теперь будут поддерживать не только научные исследования, экспериментальные разработки и содействие прогрессу в целом, но сферу искусственного интеллекта, в частности.
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