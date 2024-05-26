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Астрономы определили, что Марс может столкнуться с более опасными астероидами, чем Земля

Астрономы определили, что Марс может столкнуться с более опасными астероидами, чем Земля

Астрономы определили, что Марс может столкнуться с более опасными астероидами, чем Земля Максим МорозовОткрытие астрономов из Нанкинского университета подчеркивает новые вызовы и возможности для будущих исследований и колонизации Марса.

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