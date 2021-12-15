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  • zygmund nedialkow
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  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ , ПУСТЬ ПО БОЛЕЕ ПОКУПАЮТ  эти  ЗОЛОТЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ВЕДРА  с  ГАЙКАМИ ...!!! РОССИИ  это только на  РУКУ.ВВС Норвегии полу...
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Открылось движение поездов по новому двухпутному участку БАМа

Движение поездов по новому двухпутному участку железной дороги Киренга — Окунайский (Иркутская область) на Байкало-Амурская магистрали (БАМ) открыла компания «Российские железные дороги», 15 декабря сообщает пресс-служба правительства России.

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