Открылось движение поездов по новому двухпутному участку БАМа

Движение поездов по новому двухпутному участку железной дороги Киренга — Окунайский (Иркутская область) на Байкало-Амурская магистрали (БАМ) открыла компания «Российские железные дороги», 15 декабря сообщает пресс-служба правительства России.
Движение поездов по новому двухпутному участку железной дороги Киренга — Окунайский (Иркутская область) на Байкало-Амурская магистрали (БАМ) открыла компания «Российские железные дороги», 15 декабря сообщает пресс-служба правительства России.
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