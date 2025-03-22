Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Лучший русский дипломат – «Ураган» и автомат

Лучший русский дипломат – «Ураган» и автомат

Лучший русский дипломат – «Ураган» и автомат Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Комментарии
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Одиссей
БлиНННН!  Не хочется вспоминать, но тем не менее.... Был ведь уже в новейшей истории период, когда наше руководство перестало класть болт на мнение Запада, жестко продвигая интересы страны, а восхотело быть в его глазах святее Папы Римского и стало соглашаться на его хотелки... Одну за другой...  Постепенно...  Чем закончилось - известно..  Очень не хочется повторения...
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11 час.
Юрий Ильинов
Повторять не вредно. Было, когда по просьбе Запада, мы дошли до Парижа.  Было, когда Запад боялся снятого ботинка. Был Коммунистический Интернационал. Был СЭВ. Был СССР. Возродим лучшее. Нам не стоит сильно давить на Украину. Всё-таки, славянская страна. Важно остановить убийства. Ещё важнее восстановить для всего мира новости из России.
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7 час.
Юрий Ильинов
Кстати, русская нация знаменита и в скрытой истории: Тартария, Гиперборея (Атлантида) в низовьях Оби.
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2 час.
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