Лучший русский дипломат – «Ураган» и автомат

Одиссей

БлиНННН! Не хочется вспоминать, но тем не менее.... Был ведь уже в новейшей истории период, когда наше руководство перестало класть болт на мнение Запада, жестко продвигая интересы страны, а восхотело быть в его глазах святее Папы Римского и стало соглашаться на его хотелки... Одну за другой... Постепенно... Чем закончилось - известно.. Очень не хочется повторения...