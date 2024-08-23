Кеннеди решил выйти из предвыборной гонки США

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки в штате Аризона, где он предположительно должен объявить о поддержке кандидата на пост американского президента.
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