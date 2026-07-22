ВСУ атаковали склады Wildberries на Кубани и Ставрополье, есть пострадавшие

Массированный налет беспилотников привел к полной приостановке работы крупных распределительных хабов маркетплейса на юге страныРоссийские регионы подверглись масштабной атаке БПЛА, основной удар которой пришелся по логистической инфраструктуре.
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