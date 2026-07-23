ДТП в Нижнем: 29-летняя велосипедистка и ребенок пострадали

Вечером 22 июля в Нижегородской области на улице Урицкого произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали женщина, управлявшая велосипедом, и находившийся с ней малолетний пассажир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии