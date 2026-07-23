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Царьград

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ДТП в Нижнем: 29-летняя велосипедистка и ребенок пострадали

ДТП в Нижнем: 29-летняя велосипедистка и ребенок пострадали

Вечером 22 июля в Нижегородской области на улице Урицкого произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали женщина, управлявшая велосипедом, и находившийся с ней малолетний пассажир.

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