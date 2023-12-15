Теракт под Новый год: В Нальчике взрывчатку нашли в обычном ведре

На вокзале в Нальчике удалось предотвратить террористический акт.В Нальчике предотвращён теракт. Устроить его негодяи намеревались под Новый год, а заранее заготовленную взрывчатку хранили в ведре прямо дома.
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