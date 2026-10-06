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Царьград

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В Петербурге начали демонтаж сада-трансформера на Исаакиевской площади

В Петербурге начали демонтаж сада-трансформера на Исаакиевской площади

Сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное» приступили к демонтажу сада-трансформера на Исаакиевской площади, который в этом сезоне был расширен и занял также территорию вокруг памятника Николаю I.

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