Елена Захарова раскрыла секрет молодости — ни единого укола

Актриса советует посмотреть на косметолога, прежде чем воспользоваться его услугами. Елена Захарова из личного архива Елены Захаровой50-летняя Елена Захарова не перестает восхищать поклонников своей молодостью.
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